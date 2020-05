Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Milda wurde am Sonntagabend ein 39-jähriger Toyota-Fahrer von Polizeibeamten kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch im der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Weiterhin wurde mit dem Mann eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

Eine 28-Jährige Corsa-Fahrerin hatte ihren Pkw am späten Sonntagabend in der Gerberstraße in Kahla unversehrt abgestellt. Als die junge Frau, gegen 02:45 Uhr, den Pkw für die Rückreise nutzen wollte, stellte sie fest, dass Unbekannte vier Zündkerzen herausgedreht und bei einem Zündkerzenstecker das Kabel zerschnitten haben. Dadurch war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den möglichen Tätern.

