Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine 52-jährige Opel-Fahrerin wurde am Sonntag, gegen 10:30 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor ging die Mitteilung bei der Polizei ein, dass der Fahrzeugführer immer wieder über den Mittelstreifen fährt und die Kurven schneidet. Am Anger in Jena konnte der Pkw gestoppt und die Fahrzeugführerin kontrolliert werden. Ein Atemalkohltest erbrachte einen stattlichen Wert von 2,49 Promille. Die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels, eine Blutentnahme im Klinikum und die Fertigung einer Anzeige waren die Konsequenzen.

Am Sonntagabend kam es in der Anna-Siemsen-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 2-jähriges Kind verletzt wurde. Ein Daimler-Fahrer befuhr die Anna-Siemsen-Straße, als plötzlich ein kleines Mädchen mit seinem Laufrad die Straße queren wollte. Die 2-Jährige kam unvermittelt zwischen zwei parkenden Pkw auf die Straße gelaufen, sodass eine Kollision mit dem herannahenden Fahrzeug unvermeidbar war. Bei dem Zusammenstoß erlitt das kleine Mädchen Verletzungen am Kopf und musste im Klinikum behandelt werden.

In der Karl-Liebknecht-Straße in Jena kam am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, eine Mopedfahrerin zu Fall. Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Piaggio-Moped in Richtung Stadt, als sie auf den regennassen Straßenbahnschienen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Beim Fall wurde ein abgeparkter Pkw leicht beschädigt. Die junge Frau musste leicht verletzt im Klinikum behandelt werden.

