Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Weimar vom 25.05.2020

Weimar (ots)

Fahrzeug beschädigt

An einem Golf machten sich Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zu schaffen. Das Fahrzeug war in der Gutenbergstraße abgestellt. Als der Fahrer gestern zu diesem kam, musste er feststellen, dass sowohl ein Außenspiegel als auch der Lack an einem Kotflügel beschädigte wurde.

Gekentert

Am Sonntagmittag wurden Rettungskräfte alarmiert, weil im Stausee Hohenfelden ein Boot falsch herum trieb. Wie sich herausstellte war ein 82-jähriger Camper mit seiner Jolle auf den See gefahren. Eine starke Böe erfasste das Boot und brachte es schließlich zum Kentern. Der Skipper ging über Bord, konnte sich aber an dem Kielschwert festhalten. Als ein anderer Camper auf das treibende Boot aufmerksam wurde, fuhr er umgehend mit seinem eigenen auf den See. Er nahm den mittlerweile stark unterkühlten Segler an Bord und brachte ihn an Land, wo er sich um ihn kümmerte. Der Mann wurde vor Ort ärztlich behandelt. Das Boot wurde durch die Feuerwehr an Land verbracht und hier leer gepumpt.

Verwirrt

Am Sonntagabend fiel dem Mitarbeiter einer Tankstelle in der Erfurter Straße ein älterer Herr auf, der stark verwirrt wirkte. Er gab an, dass er gerade auf dem Weg zum Einkaufen sei. Dass die Supermärkte zum Sonntag geschlossen sind, hielt ihn nicht davon ab. Wo er wohnt, wusste er nicht. Die informierten Polizeibeamten konnten seine Anschrift ausfindig machen und den 78-Jährigen an seine Tochter übergeben.

Geschlagen

In Kranichfeld gipfelte am Sonntagabend eine verbale Auseinandersetzung in einer Ohrfeige. Die 27-jährigen Ex-Lebensgefährten gerieten an der Wohnung des Mannes in Streit. Die Streitereien arteten so aus, dass der Mann seine Ex-Freundin packte und ihr eine Ohrfeige verpasste. Die Frau erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell