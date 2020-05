LPI-J: Pressemitteilung

Landespolizeiinspektion Jena

m Zeitraum vom 22.05.2020 bis 23.05.2020 wurde in eine Garage im Garagenkomplex Nordstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten das Holztor auf und beschädigten dadurch auch die Schlösser. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Aus der Garage wurden Werkzeuge wie 1 Winkelschleifer, 2 Bohrmaschinen, 1 Akkuschrauber, 1 Poliermaschine sowie eine Obstsäge im Wert von 500 EUR entwendet. Den Einbruch stellte ein Garagenbesitzer fest, dessen Garagentor ebenfalls frische Hebelspuren aufwies.

Zu einem Wildunfall kam es am Samstagabend gegen 22:10 Uhr auf der Straße zwischen Schmiedehausen in Richtung Escherorde. Ein 41-jähriger Fahrer eines PKW Audi A6 kollidierte frontal mit einem Reh, welches von links auf die Fahrbahn sprang. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Audifahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

