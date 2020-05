Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, den 22.05.2020, 06:00 Uhr, bis Sonntag, den 24.05.2020, 12:00 Uhr

Apolda (ots)

VERKEHRSGESCHEHEN

Unfallzeugen gesucht!

Am Freitag gegen 14:20 Uhr überquerte ein 29-jähriger Mann am Fußgängerüberweg die Bachstraße in Apolda aus Richtung Goldgasse kommend. In dem Moment kam aus Richtung August-Bebel-Straße ein unbekannter Fahrer mit einem roten Pkw und bemerkte den Fußgänger augenscheinlich nicht. Der Fußgänger wurde touchiert, stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Danach entfernte sich der Pkw-Fahrer pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen, Tel. 03644/541-0

KRIMINALITÄTSGESCHEHEN

Im Zeitraum von Freitag, 13:30 Uhr, bis Samstag, 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Garage in der Apoldaer Garagenanlage "Nordstraße" auf. Man entwendete mehrere Werkzeuge und Benzinkanister. Zudem wurde an einem weiteren Garagentor vergeblich gehebelt. Hier entstand lediglich Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen, Tel. 03644/541-0

