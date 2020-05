Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Landespolizeiinspektion Jena - Inspektionsdienst - 22.05.2020 bis 24.05.2020

Jena (ots)

Einbruch in Wohnung

Am Freitagmittag wurde der Polizei Jena durch einen jungen Mann mitgeteilt, dass am Vortag in seine Wohnung in der Talstraße eingebrochen wurde. Der 19-Jährige kam am Freitagmorgen nachhause und stellte fest, dass seine Wohnungstür im Mehrfamilienhaus aufgebrochen war und Sachen aus der Wohnung fehlten. Unter anderem wurden eine Playstation und ein Headset im Wert von 650 Euro entwendet. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür beläuft sich auf 20 Euro. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Fahrradteile entwendet

In der Stauffenbergstraße in Jena Lobeda kam es am Samstag zum Diebstahl von Fahrradteilen aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zum Kellerbereich und entwendete hier zunächst ein Fahrrad, welches am Hinterrad angeschlossen war. Das angeschlossene Hinterrad ließ er am Tatort zurück. Anschließend entwendete der Täter aus einem benachbarten Fahrradabstellraum das Hinterrad eines weiteren Fahrrades. Die beiden Abstellräume waren unverschlossen. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf 850 Euro.

Scheiben an Bushaltestelle eingeschlagen

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei Jena gemeldet, dass die Bushaltestelle "Grüne Aue" in der Hermann-Löns-Straße stark beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass zwei große Glasscheiben mit einem Stein eingeschlagen wurden. Der Stein wurde an der Bushaltestelle aufgefunden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

