Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Firma im Gewerbegebiet Mörsdorf

Stadtroda (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in eine Firma im Gewerbegebiet Sieverse Straße in Mörsdorf ein. Sie zerstörten mehrere Türen und Fenster, so dass erheblicher Sachschaden entstand. Es wurde eine Geldkasette mit einer erheblichen Menge Bargeld entwendet. Sachdienliche Angaben zum Tathergang bitte der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 / 640 mitteilen.

