LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 22.05.2020 bis 24.05.2020

Einbruch in Arztpraxis

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei Weimar über einen Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Bad Berka informiert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zur Praxis auf und stiegen in diese ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten nach bisherigen Kenntnissen Kleingeld aus einer Geldkassette. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Ebenfalls am Freitag wurde Bad Berka im Laufe des Tages zum zweiten mal Tatort eines Einbruchs. Diesmal handelte es sich um einen Wohnungseinbruchdiebstahl in der Bachstraße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück des Einfamilienhauses, hebelten ein Fenster auf und gelangen in das Innere des Hauses. Insgesamt wurden Bargeld und Schmuck in Höhe von ca. 100.000 EUR entwendet. Anschließend konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die dabei verursachte Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Versuchter Einbruch

Auch mitten in Weimar beabsichtigten unbekannte Täter in ein Gebäude einzubrechen. Zielobjekt war ein Restaurant am Rollplatz. Hier wurde erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750EUR.

Verkehrsdelikte unter Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag Abend gegen 19:30 Uhr wurde ein 55-jähriger VW-Fahrer in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Gegen den Verkehrssünder wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bodelschwinghstraße wurde Samstag Nacht ein 58-jähriger Volvo Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Samstag Nacht teilte ein 36-jähriger der Rettungsleitstelle mit, dass er in Bad Berka von einem weißen Transporter angefahren wurde, wobei sich der Fahrer anschließend aus dem Staub gemacht haben soll.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben jedoch einen anderen Hergang:

Der Unfall wurde nicht durch ein anderes Fahrzeug verursacht, sondern durch den Rollerfahrer selbst. Er war mit seinem E-Scooter ohne Fremdeinwirkung gestürzt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei dem Rollerfahrer wurden stolze 2,52 Promille festgestellt. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht, zog dies eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich.

Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen gegen 07:50 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw VW die Landstraße aus Richtung Klettbach kommend in Richtung Nauendorf. In einer Rechtskurve setzte ein in gleicher Richtung fahrender, unbekannter Pkw zum Überholen an. Die von dem Überholmanöver überraschte VW-Fahrerin bremste, um dem anderen Pkw den Überholvorgang in der Kurve zu ermöglichen. Durch das Abbremsen geriet der Pkw VW ins Schlingern und das Unheil nahm seinen Lauf. Der VW kam nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Überholende verließ nach Beendigung des Überholvorganges den Unfallort, ohne sich um den verunfallten Pkw und dessen Fahrerin zu kümmern. Die Fahrerin des Pkw VW erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 7.000 Euro).

Das flüchtige Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: blauer Pkw Ford (Modell ähnlich eines VW Touran) mit auffälligen Beschädigungen im Heckbereich. Ausländisches, möglicherweise polnisches Kennzeichen. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643 - 8820) entgegen.

