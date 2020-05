Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Firma im Gewerbegebiet Crossen/ Elster

Stadtroda (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in eine Firma im Gewerbegebiet Lange Wiese in Crossen ein. Sie entwendeten Bargeld und eine erhebliche Anzahl von Elektrowerkzeugen. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Sachdienliche Angaben zum Tathergang bitte der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 / 640 mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell