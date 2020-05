Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf der Landstraße von Zimmritz nach Milda verunglückter am Donnerstag gegen 15.00 Uhr ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Naumburg. In einer Rechtskurve war er auf die Gegenfahrbahn geraten. Um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren, wich er weiter nach links aus und fuhr auf ein Feld, wo er stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Zentrale Notaufnahme nach Jena. An seinem Motorrad entstand Totalschaden.

In Neuengönna zog eine Gruppe junger Männer gegen 18.00 Uhr durch den Ort und rief laut nationalsozialistische Parolen. Die fünf jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Alle waren alkoholisiert. Jetzt laufen Anzeigen gegen sie wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Geprüft wird auch, inwieweit die jungen Männer einen Jägerstand beschädigt haben.

Auch aus einem Grundstück im Wald bei Weißenborn wurden am Abend gegen 19.00 Uhr nationalsozialistische Parolen wahrgenommen. Die eingesetzten Beamten stellten eine Gruppe aus elf Personen im Alter von 15-25 Jahren fest. Noch steht nicht fest, wer die Ausrufe getätigt hatte. Auch hier wurde eine Anzeige aufgenommen.

Am Sportplatz in Kahla kam es gegen 18.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Aus einer Gruppe flog eine Bierflasche in Richtung der anderen. Diese traf einen jungen Mann am Kopf. Dann flog eine Bierflasche in umgekehrte Richtung, die ihr Ziel jedoch verfehlte. Drei junge Männer aus der ersten Gruppe erhielten einen Platzverweis.

