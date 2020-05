LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 20.05.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Kellereinbrüche

Gleich mehrere Einbrüche in Keller wurden am Dienstag bei der Polizei Weimar angezeigt. So stellte eine Anwohnerin aus der Richard-Wagner-Straße fest, dass in mehrere Kellerboxen des Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Fahrradteile im Wert von ca. 700 Euro entwendet. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Döllstädtstraße brachen unbekannte Täter ein Abteil gewaltsam auf und entwendeten ein Mountainbike im Wert von 2.000 Euro. Auf ein Rennrad hatten es Diebe in der Lisztstraße abgesehen. Auch hier brachen sie gewaltsam das entsprechende Kellerabteil auf und entwendeten in der Folge das Rad im Wert von 700 Euro. Hinweise zu jedem dieser Fälle nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Haftbefehl

Bei einer Personenkontrolle im Weimarer Atrium stellte sich heraus, dass gegen den kontrollierten Mann (41) zwei Haftbefehle vorlagen. Die vorübergehende Unterbringung in einer JVA konnte der Weimarer durch die Zahlung der jeweiligen Geldstrafen abwenden.

Verkehrskontrollen

Gegen Mitternacht fiel Polizeibeamten in der Jenaer Straße ein Ford auf, dessen Fahrer offensichtlich Probleme mit dem sicheren Führen des Fahrzeuges hatte. Wie sich schnell herausstellte, lag den Ausfallerscheinungen kein gesundheitliches Problem zu Grunde. Der Mann (34) erlangte in einem ersten Alkohol-Test einen Wert von 2,2 Promille. Zur genaueren Bestimmung des Wertes brachten ihn die Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein sichergestellt.

In Blankenhain stellten Beamte einen Audi fest, dessen Fahrer sich künstlerisch kreativ ausgelassen hatte. Nachdem der Mann (25) seine eigentliche Kennzeichentafel vermutlich verloren hatte, bastelte er sich kurzerhand eine Neue. Auch wenn sich über sein künstlerisches Geschick streiten ließe, eine Anzeige handelte er sich dennoch ein.

