Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in Kahla ein etwas ungewöhnlicher Unfall. Zwei Fahrzeuge standen in der Christian-Eckardt-Straße an einer roten Ampel und beabsichtigten nach links auf die Bundesstraße abzubiegen. Als die Ampel auf grün umschaltete, fuhr das vordere Fahrzeug aber nicht los. Daraufhin hupte das dahinter befindliche Auto, um auf das "Losfahrsignal" hinzuweisen. Plötzlich legte der Fahrzeugführer des vorderen Pkw den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen das hupende Auto und verließ anschließend die Unfallstelle.

