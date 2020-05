Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 19.05.2020

Weimar (ots)

Fahrrad entwendet

Am Montagmorgen musste eine 42-jährige Frau aus Weimar den Diebstahl ihres Fahrrades feststellen. Der oder die unbekannten Täter brachen im Hof des Mehrfamilienhauses einen Fahrradschuppen auf, räumten andere Räder aus dem Weg um so an das Beutegut zu gelangen. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf 1.300 Euro.

Verkehrsunfall I

Bei einem Auffahrunfall zwischen Frankendorf und Umpferstedt wurde ein 4-jähriges Kind leicht verletzt. Der 49-jährige Fahrer eines Caddys befuhr die B7 aus Richtung Jena hinter einem Opel. Der Fahrer des Opel (35) musste kurz nach der Ortslage Frankendorf bremsen. Diesen Umstand nahm der Caddy-Fahrer zu spät wahr und fuhr auf den Opel auf. Das im Opel sitzende Kind wurde hierbei leicht verletzt. Der Caddy musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Verkehrsunfall II

Eine 52-jährige Frau verletzte sich gestern Abend leicht, als sie mit ihrem Rad einem Auto nicht mehr ausweichen konnte. Sie war auf dem Fuß-/ Radweg in der Nordstraße unterwegs, als der 35-jährige VW-Fahrer aus einem Grundstück kam und hierbei die Frau übersah. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu, welche noch vor Ort behandelt werden konnten.

Körperverletzung

In Ramsla trafen sich vergangene Nacht mehrere Jugendliche (15-20). Eine verbale Auseinandersetzung endete darin, dass einer der Anwesenden in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der 20-Jährige erlitt bei einer sog. Kopfnuss durch einen 19-Jährigen Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Im Anschluss an die Auseinandersetzung flüchteten alle Beteiligten. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen erster Ermittlungen ausfindig gemacht und aufgesucht werden.

