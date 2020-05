LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landespolizeiinspektion Jena

Zwischen Bucha und Vollradisroda kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 51-Jährige verlor auf Höhe des Abzweiges nach Coppanz die Kontrolle über seine Honda. Nach eigenen Angaben des Fahrers brach sein Vorderrad aus und er kam mit seinem Motorrad zu Fall. Hierbei verletzte er sich und mussteim Klinikum medizinisch versorgt werden.

Am frühen Montagmorgen wurde ein Einbruch in eine Garage in Hermsdorf gemeldet. Der 53-jährige Zeuge teilte mit, dass Unbekannte gewaltsam in die Garage eingedrungen sind, eine Fahrzeugtür beschädigten und Dokumente aus dem Fahrzeuginneren entwendet haben. Weiterhin entleerten der oder die Täter ein Pulverfeuerlöscher in der Garage und dem Fahrzeug, bevor sie unerkannt den Tatort verließen.

