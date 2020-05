LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche versuchten in eine Wohnung, in der Weigelstraße in Jena, einzudringen. Der oder die Täter beabsichtigten mittels eines Hebelwerkzeuges die Wohnungseingangstür aufzubrechen, was allerdings misslang. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten wurde bekannt, dass eine weitere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus angegriffen wurde. Auch hier versuchten die Täter vergebens die Eingangstür aufzuhebeln, ehe sie unerkannt flüchten konnten.

Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Sonntag in Jena.Ein Toyota-Fahrer war auf der Karl-Liebknecht-Straße stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er dieherannahende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Zwei Diebe auf frischer Tat konnten in den frühen Sonntagmorgenstunden gestellt werden. Zwei Männer aus Halle konnten dabei beobachtet werden, wie diese, von einem Firmengelände in Göschwitz, eine Kabeltrommel entwendeten. Sie schnitten zuvor mit einem Bolzenschneider die Umzäunung, um so auf das Gelände vorzudringen. Gegen sie wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

