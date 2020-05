Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.05.2020 bis 17.05.2020

Weimar (ots)

Brand durch Kerze

Am Morgen des 16.05.2020 kam es zu einem Brandfall in einer Wohnung in Weimar. Ein 12 Jahre altes Kind zündete eine Kerze an und stellte diese in das Fensterbrett des Wohnzimmers. Hierdurch geriet die darüber befindliche Gardine in Brand und entzündete weitere Gegenstände. Beim Löschen des Feuers erlitt die Mutter des Kindes schwere Verbrennungen an einer Hand. Die Frau musste in der Folge stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Haftbefehl bei Verkehrskontrolle

Am 15.05.2020 wurde gegen 19:00 Uhr in Weimar ein Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug nicht zugelassene Kennzeichen angebracht waren. Zudem stand der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde außerdem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Dieser wurde durch die Polizei vollstreckt. Der Fahrer wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und sein Fahrzeug sichergestellt. Mehrere Anzeigen und eine Blutentnahme folgten.

Gefahren unter dem Einfluss von Drogen

Am 16.05.2020 gegen 10:30 Uhr wurde eine 34-jährige Frau am Steuer eines Pkw VW in Legefeld angehalten. Bei einem durchgeführten Drogentest stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Methamphetaim stand. Dies bedeutete für die Frau das Ende der Fahrt sowie eine Blutentnahme.

Unfallflucht durch Fahranfängerin

Am 16.05.2020 gegen 04:25 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Smart einen Weg von Obernissa kommend in Richtung Mönchenholzhausen. Die Frau verlor aufgrund einer Bodensenke die Kontrolle über ihr Farzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem Pfeiler eines Weidezaunes und verursachte so einen Schaden. Trotz des Unfalls entfernte sich die Frau von der Unfallstelle. Durch den Lärm aufmerksam gewordene Bewohner konnten rechtzeitig das Kennzeichen des Autos erkennen und informierten die Polizei. Die Fahrerin konnte dadurch wenig später so durch die Polizei festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau mit 0,16 Promille alkoholisiert. Eine Anzeige und Blutentnahme waren die Folge für die Fahranfängerin.

(gerhc)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell