Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei in Hermsdorf

Hermsdorf (ots)

In der Schillerstraße / Eisenberger Straße in Hermsdorf schlugen sich am Samstagnachmittag zwei Männer. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seinem Hund anschließend in Richtung Brückencenter. Sein Kontrahent, ein 38-jähriger Hermsdorfer, blieb mit einer erheblichen Gesichtsverletzung zurück und musste medizinisch versorgt werden. Der Täter, ein 29-jähriger Mann ebenfalls aus Hermsdorf, konnte im Bereich des Brückencenters durch Polizeibeamte gestellt werden. Seinen Namen wollte er nicht nennen. Im Gegenteil, er wollte flüchten, sodass er durch die Polizisten festgehalten werden musste.

Der amtsbekannte Mann blieb weiterhin aggressiv und unkooperativ. Erst nach Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter konnte er beruhigt und seine Identität zweifelsfrei geklärt werden. Die PI Saale-Holzland nahm die Ermittlungen zur Schlägerei auf. Gegen den 29-jährigen wird weiterhin wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell