Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Samstagvormittag, den 16.05.2020 ereignete sich um 10:23 Uhr ein Verkehrsunfall in 99510 Apolda, Alexanderstr. Ein Pkw befuhr die Alexanderstr. in Richtung Herressen und touchierte dabei den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Opel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Am Samstag, den 16.05.2020 wurde um 15:45 Uhr der Polizei Apolda durch einen Zeugen mitgeteilt, dass eine Gruppe von Jugendlichen ein Graffiti an die Wand der Unterführung in der Dr.-Rudi-Moser-Str. angebracht wurde. Die Jugendlichen entfernten sich nach der Tat in Richtung Apolda Nord und konnten durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Am Samstag, den 16.05.2020 wurde um 16:20 Uhr in 99510 Apolda, Adolf-Aber-Str. ein E-Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 29-jährige Fahrer führte den E-Roller im öffentlichen Verkehr ohne Kennzeichen. Diese Fahrt zog eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich.

Am Sonntagfrüh, den 17.05.2020 ereignete sich um 00:20 Uhr in 99510 Apolda, Niemöllerstraße eine Sachbeschädigung. Eine Gruppe von drei Jugendlichen klappte an mehreren Fahrzeugen die Heckscheibenwischer hoch, wobei ein Heckscheibenwischer abgerissen wurde. Außerdem trat einer der Jugendlichen den linken Außenspiegel eines Pkw Fords ab. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Die drei Jugendlichen entfernten sich nach der Tat und konnten im Anschluss durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell