Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 46-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Bad Klosterlausnitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Polizeibeamten den VW stoppten und kontrollierten fiel ihnen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine unbekannte Frau in Kahla Fensterscheiben einer Wohnung zerstört. Ein Zeuge konnte gegen 23.30 Uhr Klirrgeräusche im Ölweidenweg vernehmen und verständigte die Polizei. Eine ihm unbekannte Frau mit einer roten Jacke hatte an einem teilweise bewohnten Mehrfamilienhaus in der unteren leerstehenden Wohnung vier Fensterscheiben eingeschmissen. Zudem hat sie noch die Scheibe der hinteren Eingangstür beschädigt, bevor sie in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Einen größeren Polizeieinsatz gab es Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr in Eisenberg, Mendener Straße. Ein Mann (34) hatte drei Schüsse gemeldet, die er in umliegenden Wohnungen vermutete. Alle verfügbaren Beamten aus mehreren Dienststellen waren im Einsatz. Die Bewohner der betreffenden Wohnungen wurden aufgesucht. Eine Schussabgabe konnte in keiner der Wohnungen festgestellt werden. Es blieb nur die Feststellung, dass der Anrufer wohl eingeschlafen war und die Bässe seiner Soundanlage irrtümlich als Schüsse gedeutet hat.

