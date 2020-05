LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Donnerstagmittag hatte eine 45-jährige Fahrradfahrerin eine unschöne Begegnung mit einer Autotür. Die 45-jährige Opel-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug in der August-Bebel-Straße in Jena ab und wollte anschließend aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie öffnete die Fahrertür ohne auf die von hinten anfahrende Radfahrerin zu achten und folglich kam es zur Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und der Autotür. Glücklicherweise hat sich die die Frau auf dem Rad nur leicht verletzt.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignete sich am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, in der Dornburger Straße in Jena. Ein 78-jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Dornburger Straße aufzufahren. Hierbei beachtete er den aus Richtung Altenburger Straße kommenden 58-jährigen Motorradfahrer nicht und kollidierte mit ihm. Der Suzuki-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Als am Donnerstagabend ein 30-Jähriger aus Jena mit einem Bekannten joggen war, wurde er von einem Hund angegriffen. Der Hundehalter war auf dem Fahrrad hinter den Joggern unterwegs und führte seinen Hund an der Leine neben sich. In einer Engstelle biss der Hund, wahrscheinlich aus Panik, einen der Läufer in die Wade. Um die Sache zu klären, liefen die Jogger dem Hundehalter hinterher, der sich dann in seiner Wohnung einschloss. Erst das Eintreffen der Polizeibeamten konnte ihn dazu bewegen, dass er vor die Tür kam und den Hundebiss einräumte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

