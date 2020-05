Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.05.2020

Jena (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Am 14.05.2020, gegen 07:10 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Amalienstraße in Richtung Breitscheidstraße / Am Poseckschen Garten, mit der Absicht, nach links in die Breitscheidstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen aus der Breitscheidstraße kommenden Radfahrer und es kam zur Kollision.Der Radfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum Weimar verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 1.000,- Euro.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 13.05. zum 14.05.2020 wurden durch unbekannte Täter in Weimar, Erfurter Straße, drei Roller einer dort ansässigen Firma beschädigt. Hierbei wurden unter anderem die Spiegel der Fahrzeuge abgedreht und entwendet. Ein Spiegel wurde abgebrochen und zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 420,- Euro.

Einbruch / Diebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich in der Asbachstraße Zugang zu den Kellerräumen. Eine Kellerbox wurde aufgehebelt und ein Fahrrad sowie Getränke und Leergut entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro.

Einbruch / Diebstahl

In der Zeit vom 09.05.2020 bis 14.05.2020 kam es auf dem Gelände einer Firma in Tannroda, Rittersdorfer Weg zu einem Einbruchs-diebstahl.Unbekannte Täter entfernten die Vorhängeschlösser von zwei Garagen und entwendeten zwei Gaswertbrenngeräte der Herstellerfirma Remeha inclusive Zubehör im Wert von 11.526,- Euro.

