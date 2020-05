LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Aus einem gesicherten Areal einer Baustelle im Klinikum Jena haben unbekannte Täter Werkzeug im Wert von 1500 Euro entwendet. Wie die Täter sich Zugang zu den verschlossenen Räumlichkeiten verschafften, ist bisher unbekannt, da keine Aufbruchspuren vorhanden waren.

Am Donnerstagmorgen wurden zwei Einbrecher bei ihrem Beutezug gehindert. Gegen 05:45 Uhr überraschte ein 45-Jähriger zwei unbekannte Männer, die zuvor ein Kellerabteil in der Kefersteinstraße in Jena aufgebrochen hatten. Als die beiden Täter aufgeflogen sind, stürmten sie aus dem Wohnhaus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Einer der Täter entfernte sich auf einem Fahrrad, was dieser zuvor aus dem Keller gestohlen hatte. Trotz sofortiger Absuche im Nahbereich des Hauses, konnten die Täter durch die Polizeibeamten nicht aufgefunden werden. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,90 m groß, kräftige Statur, Glatze, graues Kapuzenshirt und schwarzer Rucksack.

