Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ereignete sich am Mittwochnachmittag in Hartmannsdorf. Der 82-jährige Radfahrer fuhr aus der Grundstückseinfahrt des Friedhofes heraus, ohne auf den in Richtung Crossen fahrenden Nissan zu achten. Durch die Kollision mit dem hinteren Kotflügel des Fahrzeugs kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl am Pkw, als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Zur Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern kam es Mittwochmittag in Kahla. Ein Streit zwischen einer 15-Jährigen und einem 16-Jährigen entbrannte im Hausflur eines Wohnhauses. Diese endete, trotz Anwesenheit einer Erziehungsberechtigten, in einer wilden Rangelei und gegenseitigen Körperverletzung. Leichte Kratzer am Hals waren die Folge, ob die Unstimmigkeiten aber nun beiseite geräumt sind, bleibt ungewiss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell