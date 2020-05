Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Weimar vom 14.05.2020

Weimar (ots)

Eingebrochen

Schäden in Höhe von ca. 3.500 Euro verursachten Unbekannte als sie in eine Werkhalle in Großschwabhausen einbrachen. Dessen nicht genug, entwendeten sie diverse Werkzeuge und ein Moped im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro. Vermutlich entkamen die Diebe über eine an das Grundstück angrenzende Wiese. Zeugen die zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

Betrunken

Am Mittwochnachmittag wurde eine 57-jährige Apoldaerin in der Nordvorstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war die Frau mit 2,1 Promille erheblich alkoholisiert. Die Frau wurde noch vor Fahrtantritt kontrolliert und gab an, dass sie auch nicht betrunken gefahren sei, sondern erst nach Abstellen des Pkw getrunken hat. Die Auswertung mehrerer Blutproben wird Aufschluss bringen. Ihr Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste sie vorerst abgeben.

Verkehrsunfall

Drei Verletzte und zwei Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend in Frankendorf. Ein aus Richtung Kapellendorf kommender 28-jähriger Mann aus Jena wollte mit seinem Opel Corsa auf die B7 in Richtung Jena auffahren. Dabei überschätzte er den Abstand eines herannahenden Opel Vectra. Dessen 57-jähriger Fahrer schaffte es nicht mehr dem Corsa auszuweichen und kollidierte mit diesem. In Folge des Zusammenstoßes überschlugen sich beide Fahrzeuge und kamen auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Unfallverursacher, sein Beifahrer sowie der Fahrer des Vectras wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

