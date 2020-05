Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Außergewöhnlicher Fund beim Frühjahrsputz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein etwas außergewöhnlicher Sachverhalt ereignete sich am Dienstag in Crossen an der Elster. Ein 84-jähriger Mann meldet sich bei der Polizei und gibt an, dass er beim Aufräumen seines Gartens eine Übungshandgranate gefunden habe. Ebenfalls hat er auch noch Zubehör, was seinen Angaben zufolge raucht und knallt. Da der Mann das gerne an die Polizei aushändigen wollte, hatte er den Fund erstmal mit nach Hause genommen. Sogar eine Spezialeinheit rückte an, da die Gefährlichkeit dieser Objekte unklar war. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass es sich aber lediglich um Immitationseinsätze für Handgranaten handelte, welche als Pyrotechnik eingestuft wurden. Die Kapseln wurden durch die Beamten der Spezialeinheit sichergestellt.

