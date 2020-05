Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 13.05.2020

Weimar (ots)

Aus Supermarkt geklaut

Aus einem Supermarkt in Weimar Nord entwendete gestern Vormittag ein Mann eine Flasche Eierlikör. Der Dieb war den Mitarbeitern da aber bekannt, sodass die eingesetzten Polizeibeamten den Mann noch im Umfeld anhalten konnten. Das Diebesgut konnte unangetastet wieder zurückgegeben werden. Der 48-Jährige war bereits mit einem Hausverbot belegt, weswegen zu der Diebstahlanzeige auch noch eine wegen Hausfriedensbruch hinzukommt.

Waffe gefunden

Ein Mann verständigte gestern Nachmittag die Polizei, da er in der Belvederer Allee einen Revolver gefunden hat. Die eingesetzten Beamten konnten aber Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um ein Spielzeug.

Mit Drogen unterwegs

Während einer Personenkontrolle in Weimar Nord gab der Angehaltene den Polizeibeamten auf Nachfrage eine geringe Menge Marihuana heraus, welches er dabei hatte. Als ihm nunmehr eine Durchsuchung angedroht wurde, gab er noch weitere Drogen heraus. Der 23-Jährige gab an, dass er gleich noch für Freunde was mit gekauft hat.

Am Dienstagmorgen kamen Polizeibeamte der PI Weimar in Schwarza zur Klärung einer Streitigkeit zum Einsatz. Hierbei führten die Beamten auch mit einem der Beteiligten einen Drogenvortest durch, welcher positiv ausfiel. Dumm nur, dass der 44-Jährige mit dem Auto unterwegs war. Zudem fanden die Beamten in seinem Wagen weitere Drogen. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht; Anzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Ein Herz für Tiere

Beim Spaziergang gestern Abend nahe der Ortslage Rittersdorf, fiel einer Frau aus dem Dorf ein großer Hund ohne Besitzer auf. Da das Tier auch auf ihrem Rückweg noch da war und es bereits dunkel wurde, nahm sie sich seiner an. Sie nahm den Wolfshund mit nach Hause und verständigte die Polizei und das zuständige Tierheim. Man sprach ab, dass das Tier bis zum Folgetag bei ihr bleiben könne. Wenn der Besitzer bis dahin noch nicht ausgemacht werden konnte, würde er dem Tierheim überstellt werden. Über die sozialen Medien konnte der Besitzer schnell gefunden werden. Gleich heute Morgen meldete sich die Besitzerin. Sie kam und holte ihren Ausreiser wieder ab.

