Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine beschmierte Fassade der Grundschule Jenaplan in der Tatzendpromenade wurde am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Unbekannte betraten das Schulgelände und "verzierten" mit roter Sprühfarbe die Hauswände. Mehrere Sprüche, teils mit politisch orientiertem Hintergrund, wurden durch die Täter teilweise in einer Größe von 6 x 2 Metern angebracht.

Aus einer Garage in der Camburger Straße in Jena haben Unbekannte mehrere Werkzeuge und eine Anglerausrüstung im Wert von circa 2000 Euro entwendet. Das wurde am Dienstag der Polizei gemeldet. Die unbekannten Täter brachen das Garagentor gewaltsam auf und erlangten somit Zutritt zum Komplex. Nachdem sie die Beute ergaunert hatten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Eine etwas andere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 20:30 Uhr im Cospedaer Grund in Jena. Ein Zeuge beobachtete wie ein Pkw in die Leutra gefahren ist. Anschließend stiegen zwei Personen aus und flüchteten. Den Fahrzeugschlüssel ließen die beiden Männer im Zündschloss stecken. Ein 39-Jähriger konnte aber schnell gefunden werden. Dieser gab an, dass er den verunfallten Peugeot kürzlich käuflich erworben habe und ihn durch einen 55-Jährigen in Stand setzten lassen wollte. Heute machte man zusammen eine Probefahrt, die letztlich in der Leutra endete. Die beiden Männer kamen aus Richtung Lutherstraße und bogen nach rechts in den Cospedaer Grund ab. Dabei kam es zum Bremsversagen und das Fahrzeug fuhr in den Straßengraben bzw. die Leutra.

