LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

In Stiebritz haben Unbekannte von einer Baustelle Kraftstoff entwendet. Aus einem Bagger wurden insgesamt 150 Liter abgezapft. Wie die Täter auf die Baustelle gelangten, ist bisher noch nicht bekannt. Sachschaden entstand bei der Tat nicht.

Die Polizei wurde am Montagabend von einer besorgten Mutter nach Bad Klosterlausnitz gerufen. Sie gab an, dass ihr 32-jähriger Sohn ausrastet und die Eltern bedroht. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war die Lage zunächst entspannt, doch plötzlich tobte der junge Mann erneut und griff die Beamten an. Mit Tritten und Schlägen versuchte er sich gegen die Maßnahmen der Polizisten zu wehren. Er musste in Begleitung von Polizei und Notarzt ins Fachklinikum Stadtroda gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.

