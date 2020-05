Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein 62-Jähriger wurde am Montagmittag im Löbdergraben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Simson und des Mopedfahrers fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann auf, woraufhin in ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen den Mann aus Jena gefertigt.

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer kam es am Montag, gegen 11:45 Uhr, in der Kahlaischen Straße. Ein Taxifahrer beabsichtigte aus einer Ausfahrt herauszufahren und übersah dabei den 43-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg angeradelt kam. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radler leicht.

Am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, versuchten Unbekannte Am Klinikum ein hochwertiges E-Bike zu entwenden Mittels einer Akkuflex versuchte der Täter das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die Tathandlung konnte durch den Sicherheitsdienst beobachtet werden. Als dies der Täter bemerkte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Durch unangepasste Geschwindigkeit kam ein Ford am Montagabend auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und überschlug sich. Die beiden 18- und 13-jährigen Insassen wurden dabei eingeklemmt, konnten aber zeitnah leichtverletzt geborgen werden. Der 18-jährige Fahrer befuhr die Ilmnitzer Dorfstraße in Richtung Jena, als er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die beiden Insassen wurden ins Klinikum gebracht und dort medizinisch versorgt. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell