Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungsmeldung

Jena (ots)

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht von Freitag zum Samstag im Bereich am Gries in Jena zu einer Sachbeschädigung an einer Sitzmöglichkeit nahe der Grießbrücke. Unbekannte Täter haben hier eine Spur der Verwüstung hinterlassen, nachdem sie Mülleimer entleert und eine Sitzbank gewaltsam zerstörten und ihre Einzelteile im Nahbereich verteilt haben. Ein Zeuge berichtete von vier Personen, die sich dort aufhielten und laut rumschrien. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen zu diesem Vorfall. Wer hat Beobachtungen in jener Nacht gemacht? Kann jemand Angaben zu Personen machen, die sich in den frühen Morgenstunden des Samstages dort aufhielten?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell