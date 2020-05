Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Bibra bei Kahla kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge war mit seinem Fahrradauf der Dorfstraße unterwegs. Nach einem Schulterblick lenkte er versehentlich nach rechts und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw. Bei dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Heckscheibe, der auf etwa 1000Euro beziffert wird. Der Junge kam leicht verletzt in ein Klinikum.

Ein Mopeddiebstahl wurde am Sonntagabend in Stadtroda bekannt. Der 41-jährige Geschädigte meldete seinen Verlust gegen 19:00 Uhr der Polizei. Unbekannte sind in eine Scheune in Stadtroda eingedrungen und haben dortdas Moped entwendet. Bei dem Zweirad handelt es sich um eine S 53.

