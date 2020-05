Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurden in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Jena zwei Akkus von E-Bikes entwendet. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise ins Haus und verschafften sich Zutritt zu zwei Kellerabteilen. Hier entwendeten sie die Akkus und einen Fahrradcomputer. Der Beuteschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Mit schwarzer Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug, welches im Heckenweg in Jena abgestellt gewesen ist. Zudem zerkratzten der oder die Täter den Pkw im Bereich der Heckklappe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte eine Mülltonne in Brand gesteckt. Im Steinweg griff sich der Täter die blaue Tonne, zog sie halb auf die Straße vor dem Mehrfamilienhaus und zündete diese an. Die Mülltonne fing derart Feuer, dass sie vollständig abbrannte. Eine Gefahr für Personen, Gebäude oder Sachen entstand aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

