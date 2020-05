Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.05.2020

Jena (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Am 10.05.2020, gegen 16:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage Schellroda ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Egstedter Straße mit der Absicht, nach rechts auf die Erfurter Straße Richtung Klettbach abzubiegen. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Erfurter Straße und wollte nach links in die Egstedter Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am 11.05.2020, gegen 02:45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die B 7 aus Richtung Weimar kommend in Richtung Nohra. Kurz vor der Ortslage Nohra querte plötzlich ein Rehbock von links nach rechts die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier wurde tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Einbruch / Diebstahl

In der Zeit vom 09.05.2020, 17:00 Uhr bis 11.05.2020, 05:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Firma in der Döbereinerstraße. Hier entwendeten sie aus insgesamt 7 Firmen-fahrzeugen eine bisher unbekannte Menge an Werkzeugen. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Der Wert der entwendeten Werkzeuge wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell