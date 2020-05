Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde die Polizei am Sonntagmorgen darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Großheringen, in der Bad Sulzaer Straße, auf dem Parkplatz am Bahnhof ein schwarzer PKW mit eingeschlagener Beifahrerscheibe steht. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese entwendet und die darauf befindlichen Plaketten zusätzlich noch gefälscht waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben und überlackiert wurde. Im Kofferraum des Fahrzeuges wurden verschiedene Gegenstände aufgefunden, die offensichtlich aus Diebeshandlungen stammen. Es wurden mehrere Motoreinzelteile, Felgen, Werkzeuge, Bad Armaturen, etc. aufgefunden und sichergestellt. Durch weitere Zeugen wurde bekannt, dass das Fahrzeug bereits seit ca. 10 Tagen am Feststellungsort stand.

Am Sonntag wollte ein Pärchen spazieren gehen. Dazu stellen sie ihren blauen VW Transporter im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf einem Feldweg zwischen Oberroßla und dem Kreisverkehr Gewerbegebiet neben der B 87 ab. Als sie zurückkamen, stellten sie fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Inneren ein Handy IPhone XS im Wert von 900 EUR und ein Handy der Marke Huawai P20 light im Wert von 400 EUR entwendet wurden. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Durch eine eigenständige Ortung des Eigentümers konnte das IPhone später im Straßengraben vor der Ortslage Rödigsdorf beschädigt aufgefunden werden. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644-5410 zu melden

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell