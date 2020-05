LPI-J: Pressemeldung der PI Saale-Holzland vom Wochenende 08.05. - 10.05.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Die Ganztagsschule in Milda war in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Außentür in den Gebäudekomplex. Im Inneren suchten der oder die Täter mehrere Schulbereiche der Ganztagsschule auf und durchsuchten mehrere Räume. Wobei an bzw. in den einzelnen Räumen teilweise erheblicher Schaden angerichtet worden ist. Der Sachschaden, den die Unbekannten hinterlassen haben, ist um ein vielfaches höher, als das entwendete Beutegut. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht Zeugen zu dem Einbruch. Wer hat in der Nacht zum Freitag verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Personen im näheren Umfeld der Schulen von Milda gesehen.

