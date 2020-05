Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 10.05.2020

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in zwei Fahrzeuge, die in der Webichtallee bzw. in der Bodelschwinghstraße in Weimar geparkt waren, eingebrochen. Durch die unbekannten Täter wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Am Freitagnachmittag um 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in Schöndorf. Ein 83-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw Suzuki aus Richtung Ernst-Busse-Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß erst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen an der Einfahrt der Buttelstedter Straße wartenden Pkw Skoda. Der Mann wurde dabei nur leicht verletzt, die Skoda-Führerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Am Freitagabend um 18:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger in einem Einkaufscenter in Schöndorf beim Ladendiebstahl erwischt. In seinem Rucksack wurden neben den entwendeten Nahrungsmitteln auch Betäubungsmittel aufgefunden. Ein Drogen-Vortest verlief positiv. Da der Mann mit einem Pkw angereist war, wurde daraufhin zudem eine Blutentnahme durchgeführt und eine weitere Anzeige erstattet.

In der Freitagnacht um 01:50 Uhr wurde der PI Weimar durch einen Zeugen mitgeteilt, dass mehrere vermummte Personen im Bereich der Kaufhalle in der Bodelschwinghstraße in Weimar Graffiti sprühen. Beim Eintreffen der Streifenwagen versuchten die Täter zu flüchten, zwei von ihnen konnten vor Ort gestellt werden, zwei weitere Beteiligte wurden kurz darauf bekannt gemacht und ebenfalls festgestellt. Die mitgeführten Sprühdosen und Stifte wurden sichergestellt und die Wohnungen nach weiteren Tatmitteln durchsucht. Die Täter sind alle 18 Jahre alt und in Weimar wohnhaft. Am Tatort wurden zahlreiche frische und teilweise unvollendete Graffiti festgestellt. Es wurden mehrere Hauswände, Stromkästen und Mülleimer beschmiert.

Am Samstagabend um 17:45 Uhr ereignete sich in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar/Schöndorf eine Schlägerei. Zwei männliche Angreifer griffen dabei einen ca. 50 Jahre alten Mann an und schlugen und traten auf ihn ein. Der Geschädigte trug ein kariertes Hemd sowie eine dunkle Weste und hatte einen schwarzen Hund bei sich. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich alle drei Personen. Durch Ermittlungshandlungen und Zeugenbefragungen konnte einer der Täter, ein polizeibekannter 31-Jähriger, bekannt gemacht werden. Dieser war stark alkoholisiert und wollte bzw. konnte keine Angaben zu den anderen Beteiligten machen. Es werden Zeugen der Tat gesucht, die möglicherweise das Opfer oder den zweiten Täter erkannt haben.

