Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 08.05.2020, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 10.05.2020, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 09.05.2020, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw die Erfurter Straße in Apolda stadtauswärts. Als Beamte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, versuchte der Mann zu flüchten, zunächst mit dem Fahrzeug, anschließend zu Fuß. Weit kam er nicht, denn die Beamten stellten den Mann noch im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem eine Kleinstmenge Betäubungsmittel bei sich führte.

Etwa eine Stunde später fiel den Beamten ebenfalls in der Erfurter Straße im Rahmen der Streifentätigkeit ein Fahrradfahrer (E-Bike) auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Der 31 Jahre alte Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Kriminalitätsgeschehen

Wegen Gewässerverunreinigung ermittelt aktuell die Polizei Apolda. Unbekannte grillten in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Allee der Brunnenmeister im Bereich Adolf-Aber-Straße in Apolda. Hierbei verunreinigten sie den dortigen Brunnen mit flüssigem Grillanzünder. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Substanz ins Grundwasser gelangte, musste die Feuerwehr Apolda hinzugezogen werden, um die Chemikalie abzubinden.

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in Eberstedt, Nähe Ölmühle geparkten Wohnmobil die hochwertigen Bedienteile von zwei am Fahrzeugheck befestigten E-Bikes.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden letztgenannten Sachverhalten tätigen können, melden sich bitte in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/5410.

