Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstag wurde durch eine aufmerksame Mitarbeiterin der Sparkasse bekannt, dass ein 62-jährige Mann aus Stadtroda einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen ist. Der Mann wurde in der Zeit vom 21.04 - 30.04.2020 mehrfach von einer unbekannten Person telefonisch kontaktiert. Hier wurde er durch den Unbekannten aufgefordert, auf einer Internetseite seine Bankdaten, sowie eine mittels TAN-Generator generierte TAN einzugeben. Der Mann kam der Aufforderung nach und ermöglichte folglich Betrügern Zugriff auf sein Konto, wodurch mehrere unberechtigte Abbuchungen zustande kamen. Hierbei ist ihm ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro entstanden.

In Eisenberg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw, wobei der Busfahrer leicht verletzt wurde. Ein 60-Jähriger beabsichtigte aus einem Betriebsgelände in die Borgfeldtstraße nach links abzubiegen. Der Busfahrer beabsichtigte in das Betriebsgelände aufzufahren. Um dem Bus ausreichend Platz zu verschaffen, fuhr der Pkw im Kreuzungsbereich einen großen Bogen. Da der Unfallverursacher aber nach rechts schaute, bemerkte er nicht, dass sein Fahrzeug nach links steuerte und mit dem Bus frontal kollidierte. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Donnerstagabend in Kahla. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Nissan-Fahrer die Christian-Eckardt-Straße und bog in die Turnerstraße ein. Als plötzlich ein 38-Jähriger von rechts kommend auf die Fahrbahn lief und mit dem herannahenden Pkw kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

