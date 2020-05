LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Am Donnerstagnachmittag teilte eine Mitarbeiterin der Wohngenossenschaft Carl Zeiss mit, dass zwei im Bau befindliche Objekte beschädigt wurden. Zum einen wurde in der Merseburger Straße eine neu eingebaute Hauseingangstür beschädigt, indem unbekannte die Glasscheibe zerstörten und somit einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachten. Weiterhin schütteten unbekannte Täter in einem Rohbau in der Lützener Straße einen Eimer Wasser in den Aufzugsschacht. Ob hierbei die Elektronik Schaden genommen hat, muss noch geprüft werden. Auch ob von den dort ansässigen Gewerken etwas entwendet wurde, muss abschließend noch geprüft werden.

Ein hochwertiges Fahrrad wurde aus einem Kellerabteil in der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena entwendet. Dies teilte der 37-jährige Geschädigte am Donnerstagnachmittag der Polizei in Jena mit. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich des Wohnhauses und entwendeten das Bike im Wert von 1200 Euro.

Eine 37-Jährige aus Jena befand sich Donnerstagfrüh mit ihrem Hund auf einem Wanderweg auf dem Cospoth in Richtung Ammerbach, als plötzlich ein fremder freilaufender schwarzer Labrador die Spaziergängerin und deren Hund attackierte. Mit einer zweiten Leine gelang es der Zeugin den Hund an einem Baum festzubinden und vorerst unter Kontrolle zu bringen, um somit einen schlimmeren Übergriff zu verhindern. Anschließend flüchtete sie in Richtung Osmaritz und informierte die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass der herrenlose Hund nicht mehr vor Ort war. Samt Leine hat er sich aus dem Staub gemacht. Eine Absuche im Nahbereich nach dem Tier brachte keinen Erfolg. Weder die junge Frau, noch ihr Vierbeiner haben glücklicherweise durch den Übergriff Verletzungen davon getragen.

