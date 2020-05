Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 08.05.2020

Verkehrsunfallgeschehen

Am 07.05.2020, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer in Taubach die Straße "In der Schatzgrube", mit der Absicht seine Fahrt auf dem Radweg in Richtung Weimar fortzusetzen. Beim Überqueren der Ilmtalstraße übersah er eine auf dem Radweg fahrende Radfahrerin. In der weiteren Folge berührten sich die Fahrräder im Bereich des Lenkers. Beide Fahrer stürzten und erlitten Schürfwunden. An den Rädern entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Am 07.05.2020, gegen 07:15 Uhr kam es an der Buswendeschleife Belvederer Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Stadtbus. Der Busfahrer musste hier verkehrsbedingt anhalten. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte den Bus links zu überholen und touchierte in der Folge den Bus. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Graffiti

Am 08.05.2020 gegen 02:50 Uhr wurde die Polizei Weimar durch einen Sicherheitsdienst in Kenntnis gesetzt, dass unbekannte Täter das Schillerwohnhaus, eine Drogerie und ein Schuhgeschäft in der Schillerstraße sowie die Parkhöhle mit Graffitis verunstaltet haben. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Tatzeit 08.05.2020 zwischen 00:10 Uhr und 02:50 Uhr.

