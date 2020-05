Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Am 07.05.2020 kam es gegen 07:25 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wickerstedt in Richtung Eberstedt zu einem Verkehrsunfall. Die 62-jährige Fahrerin eines Audi A3 setzte zum Wenden an und übersah in dem Moment den 16-jährigen Fahrer eines Moped Simson S51, welcher gerade im Überholvorgang war. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. An seinem Moped entstand ein Schaden von 300 EUR. Am Audi entstand vorn links ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Der 77-jährige Fahrer eines Ford Fiesta wollte am 07.05.2020 gegen 09:50 Uhr von der Lessingstraße aus Richtung Platz der Demokratie kommend nach links in die Dornburger Straße einbiegen. Aus Richtung Stadtzentrum kam ein 84-jähriger Fahrer eines Fiat Punto auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Da der Fiesta-Fahrer seiner Meinung nach das rechte Blinklicht am Punto blinken sah, war er in der Annahme, dass der Punto die Absicht hat, nach rechts in die Lessingstraße einzubiegen. Dies war aber nicht der Fall, sodass der Punto ungebremst in den abbiegenden Ford Fiesta knallte. Am unfallverursachenden Ford Fiesta entstand ein Schaden von 8000 EUR. Am Fiat Punto von 5000 EUR. Es wurde keiner dabei verletzt.

