Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungsmeldung

Weimar (ots)

Der am Dienstag festgenommene 35-jährige Mann aus Weimar, wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der am mit einer großen Menge an Betäubungsmitteln und Waffen durch Beamte der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Weimar aufgegriffen wurde. Der Weimarer wurde an eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Wir berichteten am 06.05.2020 dazu:

Ein seit längerer Zeit im Fokus der Kriminalpolizei Weimar stehender Mann wurde am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, von Beamten der Bereitschaftspolizei in Weimar West einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurden der 35-Jährige, der derzeitig ohne festen Wohnsitz ist, und seine mitgeführten Sachen durchsucht. Bei der Kontrolle konnten die Beamten eine große Menge an Betäubungsmitteln (u.a. Crystal und Marihuana) feststellen. Des Weiteren trug der Mann, der bereits einschlägig bekannt ist, zwei geladene Schreckschusswaffen, diverse Messer und einen Schlagring bei sich. Zudemfanden die Polizeibeamten Bargeld in szentypischer Stückelung, was auf denHandel mit Drogen hindeutet. Der 35-Jährige aus Weimar wurde vorläufig festgenommen und wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

