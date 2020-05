Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung kam es am Mittwochmorgen in Camburg. Aufgrund eines Unfalles zwischen einem Nissan und einem VW, musste die Straße zum Zwecke von Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die Unfallverursacher kam aus Richtung Dorndof-Steudnitz gefahren und wollte weiter in Richtung Schmiedehausen. Hierbei beachtete er aber den vorfahrtberechtigten VW, der aus Richtung Naumburg kam, nicht und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am frühen Mittwochabend kam es in Schleifreisen zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Anbau eines Wohnhauses Feuer. Dieses griff in der Folge auf die Dachhaut des Wohnhauses über, welche zerstört wurde. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

