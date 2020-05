Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Mittwochfrüh wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte am Studierendenwerk Thüringen, in der Carl-Zeiss-Promenade in Jena, einen unleserlichen Schriftzug angebracht haben. In einer Größe von circa 4,30m x 2,30m erstreckte sich das Graffito über die Hauswand. Der dadurch verursachte Schaden beträgt etwa 600 Euro.

In einem Supermarkt in der Marktstraße in Jena kam es am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, zu einem versuchten Diebstahl. Ein unbekannter Mann entnahm Kopfhörer im Wert von circa 10 Euro und wollte den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen. Als die Alarmanlage anschlug, flüchtete der Mann, ließ die Kopfhörer aber zuvor noch fallen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: schwarzes Oberteil, blaue Jeans, Basecap und Rucksack mit Printmuster.

Ein 66-Jähriger wurde am Mittwochabend in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug Am Anger stoppten und den Mann kontrollierten, schlug ihnen erheblicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss folgten.

