Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 07.05.2020

Jena (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Unfallflucht

Am 06.05.2020, gegen 13:40 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass auf dem oberen Parkdeck des Weimar-Atriums ein Pkw-Fahrer ein anderes Fahrzeug angefahren und beschädigt hat. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Nach Sichtung der Videoaufnahmen des Parkhauses, konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Unfallflucht

Am 06.05.2020, gegen 15:15 Uhr teilt ein Pkw-Fahrer mit, dass sein imEngelbert-Schoner-Weg auf einer Parkfläche abgestellter Pkw beschädigt wurde. Vermutlich schlug die Tür des neben seinem Fahrzeug stehenden Pkw beim Aussteigen des Fahrers gegen seine Beifahrertür. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

Verkehrsunfall

Am 06.05.2020 gegen 07:30 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Gretelstraßeaus Richtung Buttelstedter Straße kommend in Richtung Landfried. Nacheigenen Angaben stand am rechten Fahrbahnrand ein Lkw welcher geradeentladen wurde. Sie setzte zurück und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

Verkehrsunfall

Am 06.05.2020 gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der B 7 in HöheNapoleonstein aus Richtung Erfurt kommend ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein unbeteiligter Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er ver-kehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und es kam zur Kollision. In der Folge fuhr dann ein weiterer Pkw auf die stehenden Fahrzeuge auf. Höhe des Sachschadens derzeit noch nicht bekannt.

Wildunfall

Der Fahrer eines Pkw VW befuhr am 06.05.2020 gegen 09:00 Uhr die Landstraße aus Richtung Bad Berka kommend in Richtung Weimar. Ca. 700 Meter nach dem Ortsausgang Bad Berka überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl

In der Nacht vom 05.05. zum 06.05.2020 wurde in eine Firma in Weimar, Döbereinerstraße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Seiten-eingangstür auf, gelangten so in das Gebäude und entwendeten aus dem Büro der Firma eine Kassette mit 300,- EUR Bargeld. DiebstahlAm 06.05.2020 gegen 06:20 Uhr erfolgte eine Mitteilung über einen Einbruch in den Hort der Pestalozzigrundschule Weimar, Böhlaustraße. Unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Alle verschlossenen Türen wurden gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit geprüft. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,- EUR.

Diebstahl

Am 06.05.2020 gegen 07:45 Uhr erfolgte die Information, dass auf der Baustelle im Rathaus am Markt eingebrochen wurde. Unbekannte Täter kletterten über das Baugerüst bis zum Dachstuhl und verschafften sich Zugang zum Werkzeuglager. Sie brachen die Verschlüsse der Werkzeug-kästen auf und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von 20.000,- EUR. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- EUR.

Diebstahl

In der Zeit vom 05.05.2020, 20:00 Uhr bis zum 06.05.2020, 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Johannes-Landenberger-Schule, Schubertstraße ein. Hierzu kletterten sie auf der Rückseite des Gebäudes über einen Schuppen, von dort auf den Dachvorsprung des 1. Obergeschosses, stiegen über eine Balkonbrüstung, öffneten gewaltsam die Balkontür und gelangten so in die Klassenzimmer. Hier wurden unter anderem Medikamentenschränke aufgebrochen. Aus einem dieser Schränkewurde eine Dose mit 100,- EUR Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 220,- EUR. Derzeit lieben keine Hinweise zu den Tätern vor.

PI Weimar Zentraler Dienst R. Pavlicek

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell