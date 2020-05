Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am frühen Dienstagabend hat eine Spaziergängerin am Bahnhof in Jena ein Moped im Gebüsch liegend aufgefunden. Sie informierte daraufhin die Polizei, welche zum Fundort kam und das Fundstück in Augenschein nahm. Bei einem Abgleich in den polizeilichen Systemen stellte sich heraus, dass das Moped aus einem Diebstahl stammt. In der Zeit vom 30.04.2020 bis 02.05.2020 wurde das Moped von einem Unbekannten in der Fregestraße in Neulobeda entwendet. Das Moped hatte einen Wert von circa 2000 Euro. Das wiedererlangte Diebesgut wurde sichergestellt.

Ein 27-Jähriger konnte am Dienstagabend einen Diebstahl verhindern, als ereinen Mann in der Camburger Straße in Jena dabei beobachtete, wie dieser sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Mittels einer Zange versuchte der Unbekannte das Fahrradschloss zu knacken und das hochwertige Mountainbike zu entwenden. Als der Täter merkte, dass er bei seiner Handlung beobachtet wird, ließ er schnell von seinem Vorhaben ab und entfernte sich. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten gelang ihm die Flucht.Das Fahrrad allerdings musste der Dieb zurücklassen.

