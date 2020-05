Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Apolda (ots)

Die 74-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr am Dienstagnachmittag die Ortsverbindung zwischen Kapellendorf in Richtung Oberndorf. Gleichzeitig befuhr ein gelber Transporter die Gegenrichtung und kam dabei leicht auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge an ihren jeweiligen Außenspiegeln kam. Der unbekannte Fahrer des gelben Transporters setzte seine Fahrt ungehindert fort. Am Corsa entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR.

Am Nachmittag des 05.05.2020 befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin den Nettoparkplatz in der Erfurter Straße. Als sie bemerkte, dass ein Mercedes rückwärts aus der Parkbucht rangierte blieb sie stehen. Beim rückwärts Ausparken übersah jedoch die 84-jährige Mercedesfahrerin den seitlich hinter ihr stehenden Audi, sodass es in der weiteren Folge zum Zusammenstoß kam. Am Audi entstand vorn links ein Schaden von 1500 EUR. Am Mercedes entstand im Heckbereich ein Schaden von 300 EUR.

Am Dienstagmittag wurde durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Niemöllerstraße Ecke Oststraße ein blauer Opel Vectra parkend festgestellt. Es stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen auf einen Opel Corsa zugelassen waren, welcher bereits seit 2015 außer Betrieb gesetzt war. Des Weiteren waren die Siegelplaketten gefälscht. Gegen den bisher unbekannten Fahrzeugnutzer wurde Anzeige erstattet.

Zeugenhinweise zum Fahrzeugnutzer nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter der Rufnummer 03644/5410 entgegen.

