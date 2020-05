Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 05.05.2020

Weimar (ots)

Diebstahl

Zwischen dem 29.04. und 04.05.2020 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Firma in Mellingen. Vermutlich über einen Feldweg gelangten sie auf das Gelände, auf welchem sich zwei Container befanden. Beide wurden von den unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus einem der Container wurden unterschiedlichste Arbeitsmaterialien im Wert von etwa 300 Euro entwendet. In Summe verursachten die Täter Schäden in Höhe von ca. 200 Euro.

Graffiti

Auch gestern wurden wieder mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis zur Anzeige gebracht. Ein Mieter aus einem Haus in der Trierer Straße meldete ein ca. 1,30 m x 2,20 m großes Graffiti an der Hausfassade. Der oder die unbekannten Täter sprühten mehrere Buchstaben in grüner und lila Farbe an die Wand. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mutmaßliche sog. Fußballfans besprühten eine Tankstelle in Großobringen großflächig mit mehreren Tags in orangener Farbe. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfall

Zu einem Unfall kam es am Montagnachmittag in Mönchenholzhausen. Der 59-jährige Fahrer eines Kleinlasters missachtete die Vorfahrt eines Mazda-Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 50-jährige Mazda-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren gleichermaßen so stark beschädigt, dass diese durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

