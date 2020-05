Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung am Blumenladen

Jena (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei in Jena eine Sachbeschädigung mitgeteilt. Unbekannte haben mehrere großen Blumenkübel, welche vor einem Blumengeschäft am Löbdergraben abgestellt waren, umgeworfen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell