Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haus beschossen

Stadtroda (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag bemerkte ein 38-Jähriger, dass das Fenster seines Hauses in Stadtroda, was sich derzeit im Umbau befindet, beschädigt wurde. Am gestrigen Montag brachte er es zur Anzeige. Vermutlich mittels eines Luftgewehres haben Unbekannte die Fensterscheibe beschossen, welche dadurch kaputt ging. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

